Лукашенко заявив, що росЗМІ не вдасться зіштовхнути білорусів і росіян

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент ще раз підкреслив, що це неприпустимо і може призвести до ескалації ситуації

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений у тому, що кремлівським пропагандистським ЗМІ не вдасться зіштовхнути білорусів і росіян, незважаючи на ускладнення у відносинах між Мінськом і Москвою, які спостерігаються останнім часом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

В приклад фейків росЗМІ про нібито нападки на громадян РФ в Білорусі він навів повідомлення про побиття в метро Мінська "росіянина", який у підсумку виявився білорусом.

"Якщо тільки ця тема стає актуальною, особливо в російських ЗМІ, то завтра навіть якщо в Білорусі не буде відморозків, які будуть бити росіян, нам їх підкинуть. Ось у чому небезпека - ескалації цього процесу. Це не пройде в Білорусі, не вийде. А якщо, не дай Бог, такі факти будуть, жорстока буде реакція", - сказав Лукашенко.

Президент ще раз підкреслив, що це неприпустимо і може призвести до ескалації ситуації.

"Я іноді ставлю це питання сам собі, але сьогодні скажу публічно: невже декому в Росії України не вистачає? Невже треба обов'язково створити проблему на рівному місці?" - поскаржився Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою. У той же час він зазначив, що РФ залишається ключовим зовнішнім партнером для Білорусі.

"Я вже не називаю братньою державою, тому що, як мене інформують, в Росії це не сприймається. Нібито прийшли нові люди, яким це поняття неприйнятно. Що ж, будемо партнерами", - заявив Лукашенко.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що між Російською Федерацією і Білоруссю існують "особливі союзницькі відносини".