Лукашенко отказался называть Россию братским государством

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент отметил, Россия отвергла все предложения Белоруссии насчет цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не называть Россию братским государством. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Москвой, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт президента Белоруссии.

Лукашенко добавил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии. Президент отметил, Россия отвергла все предложения Белоруссии насчет цен на газ и компенсации за налоговый маневр.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - сказал он.

"И на высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются", - отметил Лукашенко.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, чтоБеларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. По словам Лукашенко, даже мыслить такими категориями в ущерб самой России. Он также добавил, что для Беларуси святое - это суверенитет.

Ранее сообщалось, что Лукашенко считает ненужным размещение российской военной базы на территории его страны.