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Путин одобрил проект военной доктрины союза с Беларусью

Новости » Политика    19.12.2018 - 18:42
Путин одобрил проект военной доктрины союза с Беларусью
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Ранее указанный проект военной доктрины одобрил Совет министров Беларуси

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект военной доктрины союза с Беларусью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение официального интернет-портала правовой информации РФ.

"Одобрить представленный правительством РФ проект военной доктрины Союзного государства. Считать целесообразным утвердить военную доктрину Союзного государства постановлением высшего государственного Совета Союзного государства", - говорится соответствующем распоряжении Путина.

По данным росСМИ, ранее указанный проект военной доктрины одобрил Совет министров Беларуси и поручил внести документ на рассмотрение Совмина Союзного государства.

Как отмечается, военная доктрина разрабатывается в соответствии с приоритетными направлениями и первоочередными задачами дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, а принятие новой ее редакции "даст возможность привести законы в сфере безопасности в соответствие с современной обстановкой в мире".

Напомним, ранее сообщалось, что в 2016 году Беларусь включила "цветные революции" в список угроз согласно новой военной доктрине.

Отметим, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации

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