Лукашенко заявил, что на промышленных предприятиях Беларуси нашли "шпионов Запада"

Александр Лукашенко заявил о шпионах на промышленных предприятиях Беларуси. Они якобы работают на Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

По его словам, уже выявили нескольких шпионов.

"Сядут, и надолго. Это я прямо говорю. Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались", - заявил Лукашенко.

По его словам, "шпионы" - это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию.

"Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание директоров и сами смотрите за этими процессами", - поручил Лукашенко.