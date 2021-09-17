Это наши земли: Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве

Александр Лукашенко намекнул на территориальные претензии к Польше и Литве. Он напомнил, что Белосток и Вильнюс когда-то принадлежали Беларуси.

"Наши соседи нам даны от Бога, как и любому другому государству. В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем сегодня им о том, что Белосток и Белостокщина - это белорусские земли. Вильна (Вильнюс - ред.) - это тоже белорусский город и земли вокруг", - заявил он.

По его словам, конфессиональное равновесие и национальное единство является основой белорусского общества.

"Все мы живущие на этой земле люди - белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память", - добавил Лукашенко.