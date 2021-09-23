Лукашенко заявив, що на промислових підприємствах Білорусі знайшли "шпигунів Заходу"
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Олександр Лукашенко заявив про шпигунів на промислових підприємствах Білорусі. Вони нібито працюють на Захід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
За його словами, вже виявили кількох шпигунів.
"Сядуть, і надовго. Це я прямо кажу. Але, тим не менш, ми їх повинні бачити. Одиниці, але ще залишилися", - заявив Лукашенко.
За його словами, "шпигуни" - це не просто люди, які висловлюють свою громадянську позицію.
"Це люди, які усвідомлено за гроші спецслужб заходу шкодять нашій економіці, а не нашій державі. На це зверніть особливу увагу директорів і самі дивіться за цими процесами", - доручив Лукашенко.
Раніше Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви.