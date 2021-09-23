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Лукашенко заявив, що на промислових підприємствах Білорусі знайшли "шпигунів Заходу"

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Четвер 23 вересня 2021 11:52
Лукашенко заявив, що на промислових підприємствах Білорусі знайшли "шпигунів Заходу" Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Олександр Лукашенко заявив про шпигунів на промислових підприємствах Білорусі. Вони нібито працюють на Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За його словами, вже виявили кількох шпигунів.

"Сядуть, і надовго. Це я прямо кажу. Але, тим не менш, ми їх повинні бачити. Одиниці, але ще залишилися", - заявив Лукашенко.

За його словами, "шпигуни" - це не просто люди, які висловлюють свою громадянську позицію.

"Це люди, які усвідомлено за гроші спецслужб заходу шкодять нашій економіці, а не нашій державі. На це зверніть особливу увагу директорів і самі дивіться за цими процесами", - доручив Лукашенко.

Раніше Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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