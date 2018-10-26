Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил о необходимости "прекратить братоубийственную войну"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не приедет в Украину на танках. Об этом он сказал в ходе выступления на Форуме регионов в Гомеле, передает корреспондент РБК-Украина.

Лукашенко заявил, что Украина всегда будет мощной, процветающей и единой.

"Потом решим кто виноват (в конфликте на Донбассе, - ред.). Вот эту проблему давайте оставим нашим детям. Пусть они потом решат кто виноват. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну", - заявил он.

При этом, Лукашенко отметил, что Беларусь никогда не приедет в Украину на танках.

"Я хочу, чтобы это услышали военные. Мы если и придем к вам с севера - то мы придем на комбайнах, на троллейбусах, тракторах.. Мы никогда не придем к вам на танках", - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. При этом, он отметил, что этот конфликт должны решить три славянские страны, а не Европа или Америка.

Отметим, сегодня в Гомеле проходит Форум регионов, участие в котором принимают президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко.