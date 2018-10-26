ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не приедет в Украину на танках

Новости » Политика    26.10.2018 - 17:00
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявил о необходимости "прекратить братоубийственную войну"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никогда не приедет в Украину на танках. Об этом он сказал в ходе выступления на Форуме регионов в Гомеле, передает корреспондент РБК-Украина.

Лукашенко заявил, что Украина всегда будет мощной, процветающей и единой.

"Потом решим кто виноват (в конфликте на Донбассе, - ред.). Вот эту проблему давайте оставим нашим детям. Пусть они потом решат кто виноват. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну", - заявил он.

При этом, Лукашенко отметил, что Беларусь никогда не приедет в Украину на танках.

"Я хочу, чтобы это услышали военные. Мы если и придем к вам с севера - то мы придем на комбайнах, на троллейбусах, тракторах.. Мы никогда не придем к вам на танках", - заявил он.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. При этом, он отметил, что этот конфликт должны решить три славянские страны, а не Европа или Америка.

Отметим, сегодня в Гомеле проходит Форум регионов, участие в котором принимают президенты Украины и Беларуси Петр Порошенко и Александр Лукашенко.

Лукашенко: между Украиной и Беларусью не существует неразрешимых проблем Порошенко: необходимо расчистить преграды, которые мешают торговле между Украиной и Беларусью
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь