Лукашенко: Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и РФ

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко заявил, что "эту проблему должны решить три славянских народа"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме регионов в Гомеле, передает корреспондент РБК-Украина.

Лукашенко отметил важность прекращения войны на Донбассе, отметив, что нельзя оставить разрешение конфликта межну странами детям.

"Вопрос войны в Украине в последнее время политизирован…Совсем рядом, у нашего порога, у наших братьев гибнут люди. Конфликту вроде бы нет конца. Цель одна, и я это знаю по президенту Украины и, скажу откровенно, по многим вовлеченным в этот конфликт - цель прекратить эту войну, цель - сохранить единую и неделимую Украину. Нельзя эту проблему оставить нашим детям для разрешения. Это будет преступление перед теми, кто придет после нас. И здесь мало договориться России и Украине. Можно договориться, но этого мало. Потеряно доверие друг к другу. Чтобы быть абсолютно однозначным. Наша позиция. Позиция Беларуси. Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть", - сказал он.

При этом, Лукашенко добавил, что Беларусь готова работать только в рамках договоренности Украины и России. Он отметил, что войны всегда заканчиваются и призвал закончить "эти конфликты и войны" быстрее.

"Мы готовы это сделать только ради мира. Эту проблему должны решить мы - три славянских народа. Это наша проблема. Ни европейцы, ни американцы, ни кто-то другой…Это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве. Беларусь готова работать только в рамках договоренности Украины и России. Двух президентов. Запомните, мы не напрашиваемся на роль миротворца или посредника. Я это терпеть не могу. Я не приемлю никакого посредничества и никакого миротворчества со стороны Беларуси вне желания двух президентов быть не может и не будет. Если нужно включить Беларусь в этот процесс - мы будем действовать в разрезе договоренностей двух государств, чтобы на востоке Украины был мир. Россияне и украинцы нам не чужие. Это родные наши люди. Конфликт не за тысячу километров", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Гомеле проходит первый Форум регионов, участие в котором принимают Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко.

В рамках форума уже состоялась встреча Порошенко и Лукашенко в формате "тет-а-тет", на которой глава украинского государства заявил о доверии между странами, а также о важности того, чтобы РФ не использовала границу Украины и Беларуси для нападения.