Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив про необхідність "припинити братовбивчу війну"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь ніколи не приїде в Україну на танках. Про це він сказав у ході виступу на Форумі регіонів в Гомелі, передає кореспондент РБК-Україна.

Лукашенко заявив, що Україна завжди буде могутньою, процвітаючою і єдиною.

"Потім вирішимо хто винен (у конфлікті на Донбасі, - ред.). Ось цю проблему давайте залишимо нашим дітям. Нехай вони потім вирішать хто винен. Сьогодні треба припинити братовбивчу війну", - заявив він.

При цьому Лукашенко зазначив, що Білорусь ніколи не приїде в Україну на танках.

"Я хочу, щоб це почули військові. Якщо ми і прийдемо до вас з півночі - то ми прийдемо на комбаїнах, на тролейбусах, тракторах.. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його вирішення. При цьому, він відзначив, що цей конфлікт повинні вирішити три слов'янські країни, а не Європа чи Америка.

Відзначимо, сьогодні в Гомелі проходить Форум регіонів, участь у якому беруть президенти України і Білорусі Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.