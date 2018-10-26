Порошенко констатировал рост поставок украинской продукции в Беларусь

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко провел встречу с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко констатировал рост поставок украинской продукции в Беларусь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, встреча двух президентов прошла в формате "тет-а-тет" в рамках Форума регионов в Гомеле. В частности, Порошенко сообщил о результативности форума, благодаря которому уже подписан ряд соглашений между областями и планируется принятие еще нескольких документов.

"Мы абсолютно уверены, что отношения вышли на серьезный рост. Экономика наших стран подчеркивает, что прирост составляет более 23% год к году, в валюте", - сказал Порошенко, отметив, что в настоящее время происходит рост поставок украинской продукции в Беларусь и для Украины "очень важно сохранить эти тенденции".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам Порошенко, между Украиной и Беларусью есть доверие. Он также заявлял о важности недопущения того, чтобы Российская Федерация использовала границу между Украиной и Белоруссью для наступления.