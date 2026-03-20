Лукашенко заговорив про "велику угоду" з Трампом

За його словами, американці під час переговорів від імені Трампа запропонували укласти "велику угоду", в якій буде висвітлено низку питань, що стоять на порядку денному перемовин між країнами.

Документ нібито включає звільнення ув'язнених, поновлення роботи посольства США в Білорусі та питання ядерних матеріалів.

"Я що, відмовлятимуся? Не те, щоб я вже там щасливий. Але для Білорусі це важливо, і для мене в тому числі. Тому я сказав: "Я це нормально сприймаю. Передайте Дональду, що я згоден підготувати цю велику угоду", - сказав Лукашенко.

Диктатор додав, що Білорусь визначила свої інтереси і надіслала США відповідні пропозиції. Вони опрацьовуються.