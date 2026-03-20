Лукашенко заговорил о "большой сделке" с Трампом

14:35 20.03.2026 Пт
2 мин
Она включает освобождение политзаключенных
aimg Татьяна Степанова
Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что президент США Дональд Трамп предложил ему "большую сделку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко во время общения с журналистами.

Трамп готовит визит Лукашенко в США и называет его своим "хорошим другом"

По его словам, американцы во время переговоров от имени Трампа предложили заключить "большую сделку", в которой будет освещен ряд вопросов, стоящих на повестке дня переговоров между странами.

Документ якобы включает освобождение заключенных, возобновление работы посольства США в Беларуси и вопрос ядерных материалов.

"Я что, буду отказываться? Не то, чтобы я уже там счастлив. Но для Беларуси это важно, и для меня в том числе. Поэтому я сказал: "Я это нормально воспринимаю. Передайте Дональду, что я согласен подготовить это большое соглашение", - сказал Лукашенко.

Диктатор добавил, что Беларусь определила свои интересы и направила США соответствующие предложения. Они прорабатываются.

Встреча спецпредставителя Трампа с Лукашенко

Напомним, 19 марта спецпредставитель президента США Джон Коул прибыл с визитом в Минск, где встретился с диктатором Беларуси Александром Лукашенко.

Сообщалось, что переговоры носят "всесторонний характер и охватывают широкий спектр двусторонних вопросов".

Среди них - нормализация работы дипломатических миссий, перспективы экономического сотрудничества и деликатный для Запада вопрос освобождения политических заключенных.

При этом диктатор сказал, что в белорусском законодательстве нет понятия "политический заключенный".

Коул был назначен на должность спецпредставителя Трампа в ноябре 2025 года.

С тех пор он провел несколько раундов белорусско-американских переговоров, несколько раз встречаясь с диктатором Александром Лукашенко, последний раз - в середине декабря 2025 года.

За это время он уже способствовал освобождению около 100 заложников, включая политзаключенных.

Прошлые встречи Коула и Лукашенко также заканчивались договоренностями об освобождении заключенных и обсуждении экономических вопросов.

Отметим, еще в 2025 году Лукашенко заявлял о готовности к "большой сделке" с США.

Больше по теме:
