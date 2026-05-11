Лукашенко заговорив про "наземну операцію": що означають слова диктатора

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що армію країни необхідно модернізувати сучасним озброєнням, оскільки без цього неможливо забезпечити ефективну оборону.

Про це заявив повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТА та заяву керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

За словами Лукашенка, білоруська влада планує проаналізувати рівень технічного оснащення армії.

"Без оснащення військ сучасним озброєнням вирішити завдання оборони неможливо. Ми повинні мати зброю, якою можемо скористатися, з якою вміємо поводитися", - сказав він.

Диктатор також зазначив, що армія Білорусі має враховувати особливості власної території як потенційного театру бойових дій.

Він додав, що сучасні війни неможливо виграти тільки за допомогою авіаударів і ракетних атак. Як приклад він навів конфлікти на Близькому Сході.

"Останні конфлікти про це говорять. Припустімо, що збройне зіткнення Ірану, Ізраїлю та США що показало? Бомбили, закидали бомбами та ракетами... І що перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди", - заявив Лукашенко.

Маніпуляції в мережі

На тлі заяву білоруського диктатора у мережі з'явилися заяви щодо нібито підготовки ним наземної операції. Вони є маніпулятивними і не відповідають дійсності, заявили у ЦПД.

"Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить Білорусь зараз - імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями", - наголосив Коваленко.

Він додав, що будь-які агресивні дії призведуть до поганих наслідків для самої Білорусі. Керівник ЦПД зауважив, що Україна стежить за ситуацією і готова до будь-якого розвитку подій.