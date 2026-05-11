ua en ru
Пн, 11 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Лукашенко заговорил о "наземной операции": что означают слова диктатора

16:30 11.05.2026 Пн
2 мин
Белорусский диктатор вспомнил и о войне на Ближнем Востоке
aimg Валерий Ульяненко
Лукашенко заговорил о "наземной операции": что означают слова диктатора Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что армию страны необходимо модернизировать современным вооружением, поскольку без этого невозможно обеспечить эффективную оборону.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА и заявление главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также: "Активность сохраняется". Есть ли угроза для Украины со стороны Беларуси

По словам Лукашенко, белорусские власти планируют проанализировать уровень технического оснащения армии.

"Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Мы должны иметь оружие, которым можем воспользоваться, с которым умеем обращаться", - сказал он.

Диктатор также отметил, что армия Беларуси должна учитывать особенности собственной территории как потенциального театра боевых действий.

Он добавил, что современные войны невозможно выиграть только с помощью авиаударов и ракетных атак. В качестве примера он привел конфликты на Ближнем Востоке.

"Последние конфликты об этом говорят. Допустим, что вооруженное столкновение Ирана, Израиля и США что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами... И что победили? Нет. Без наземной операции никуда", - заявил Лукашенко.

Манипуляции в сети

На фоне заявления белорусского диктатора в сети появились заявления о якобы подготовке им наземной операции. Они являются манипулятивными и не соответствуют действительности, заявили в ЦПД.

"Лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также в Беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию. Все, что делает Беларусь сейчас - имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что любые агрессивные действия приведут к плохим последствиям для самой Беларуси. Глава ЦПД отметил, что Украина следит за ситуацией и готова к любому развитию событий.

Напомним, недавно белорусский диктатор во время совещания сказал, что страна должна быть готова к полноценным боевым действиям. Он также подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.

Отметим, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. По его словам, государство все контролирует и готово реагировать при необходимости.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр Лукашенко Беларусь
Новости
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
Аналитика
Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Смена тактики и новые цели: на что может пойти Россия, чтобы переломить ход войны