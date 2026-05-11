Лукашенко заговорил о "наземной операции": что означают слова диктатора

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что армию страны необходимо модернизировать современным вооружением, поскольку без этого невозможно обеспечить эффективную оборону.

Об этом заявил сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА и заявление главы ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

По словам Лукашенко, белорусские власти планируют проанализировать уровень технического оснащения армии.

"Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно. Мы должны иметь оружие, которым можем воспользоваться, с которым умеем обращаться", - сказал он.

Диктатор также отметил, что армия Беларуси должна учитывать особенности собственной территории как потенциального театра боевых действий.

Он добавил, что современные войны невозможно выиграть только с помощью авиаударов и ракетных атак. В качестве примера он привел конфликты на Ближнем Востоке.

"Последние конфликты об этом говорят. Допустим, что вооруженное столкновение Ирана, Израиля и США что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами... И что победили? Нет. Без наземной операции никуда", - заявил Лукашенко.

Манипуляции в сети

На фоне заявления белорусского диктатора в сети появились заявления о якобы подготовке им наземной операции. Они являются манипулятивными и не соответствуют действительности, заявили в ЦПД.

"Лукашенко не готовит никакую наземную операцию. Такого заявления не было, также в Беларуси нет сил, способных проводить сейчас наземную операцию. Все, что делает Беларусь сейчас - имитирует какую-то бурную деятельность, включая информационные волны", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что любые агрессивные действия приведут к плохим последствиям для самой Беларуси. Глава ЦПД отметил, что Украина следит за ситуацией и готова к любому развитию событий.