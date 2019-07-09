Лукашенко вновь опроверг объединение РФ и Белоруси

Президент Александр Лукашенко вновь заявил, что Беларусь не будет входить в состав РФ - Российской Федерации. Об этом сообщает издание "Белта".

Однако, сообщается, что президенты договорились "не ломать" договор о создании Союзного государства.

"Мы определили те рамки, точки, вехи, расставили флажки, как охотники говорят, за которые мы выходить не должны. То, что мы не можем сегодня реализовать. Мы ответили на самый главный вопрос, который, знаете, подбрасывался со всех сторон (не знаю, с какой целью): войдет Россия в состав Беларуси или Беларусь в состав России или нет. Мы ответили, что этого сегодня делать вообще не нужно", - заявил Лукашенко.

Отметим, Лукашенко ранее на пресс-конференции в Минске уже заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. По словам Лукашенко, даже мыслить такими категориями во вред самой России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси по окончанию своего президентского срока - 2024 году.