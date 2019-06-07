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Путин опроверг возможное объединение РФ и Беларуси

Новости » Политика    07.06.2019 - 18:19
Путин опроверг возможное объединение РФ и Беларуси
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что нет никаких оснований для государственного объединения

Президент РФ Владимир Путин опроверг возможное объединение России и Беларуси по окончанию своего президентского срока - 2024 году. Об этом сообщают росСМИ.

Путин заявил, что нет никаких оснований для государственного объединения с Беларусью.

"Мы относимся к этому с пониманием и уважением. Так сложилось, что мы живем в разных странах... Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси. Тогда глава российского правительства отметил, что группу будет возглавлять министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Позже Лукашенко на пресс-конференции в Минске заявил, что Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации. По словам Лукашенко, даже мыслить такими категориями во вред самой России. Он также добавил, что для Беларуси святое - это суверенитет.

При этом Александр Лукашенко заявил, что не против введения общей валюты с Российской Федерацией.

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