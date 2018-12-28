Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси

Фото: Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко (из открытых источников)

Группу по интеграции Беларуси в состав РФ возглавит министр экономразвития РФ Максим Орешкин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Также глава российского правительства отметил, что группу будет возглавлять министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"У нас возглавит ее Орешкин. Туда (в группу, - ред.) войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации, Счетной палаты", - заявил Медведев в пятницу, 28 декабря.

Отметим, что во вторник, 25 декабря, в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко. Переговоры длились несколько часов, по итогам которых стороны якобы заявили о договоренностях, которые касаются цен на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве. Также переговорщики договорились встретиться 29 декабря в Москве.

Напомним, несколько дней назад президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в Минске заявлял, что "Беларусь никогда не войдет в состав Российской Федерации".

Ранее сообщалось, что Лукашенко считает ненужным размещение российской военной базы на территории его страны.