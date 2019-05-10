Лукашенко ужесточил наказания за коррупцию

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ, который ужесточает наказание за коррупционные преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

В соответствии с декретом "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией", осужденные по статьям о взяточничестве не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или на смягчение наказания.

Как указывает агентство БелТа, документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

Напомним, Лукашенко назначил Сергея Румаса новым премьер-министром страны, а также сменил руководство правительства. Румас до назначения премьером возглавлял Банк развития Беларуси.

Комитет государственной безопасности Беларуси задержал на взятке в 200 тыс. долларов помощника президента республики Александра Лукашенко - инспектора по Гродненской области Сергея Ровнейко. Лукашенко, комментируя задержание своего помощника, заявил, что ему неприятно, когда люди при высоких должностях занимаются коррупцией.