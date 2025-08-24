Лукашенко цинічно побажав Україні "мирного неба" у День незалежності

"Жити поруч у мирі та злагоді з давніх-давен було призначенням білоруського та українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, спільними християнськими цінностями та щирою дружбою", - заявив він.

Лукашенко запевнив, що Білорусь залишається відкритою для українців, "хоч би як не тягнули в різні боки зовнішні сили".

Самопроголошений президент стверджує, що Білорусь налаштована на "взаємовигідну співпрацю та конструктивний діалог із південними сусідами".

"Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні - мирного неба, солідарності та по-справжньому незалежного розвитку", - йдеться в заяві.