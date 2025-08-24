RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Лукашенко цинично пожелал Украине "мирного неба" в День независимости

Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сделал циничное заявление в День независимости Украины. Он пожелал украинцам "мирного неба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко.

"Жить рядом в мире и согласии издавна было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", - заявил он.

Лукашенко заверил, что Беларусь остается открытой для украинцев, "как бы ни тянули в разные стороны внешние силы".

Самопровозглашенный президент утверждает, что Беларусь настроена на "взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с южными соседями".

"От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране - мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", - говорится в заявлении.

 

 

Беларусь помогает России

Стоит отметить, что Беларусь помогает российскому режиму с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника.

Кроме того, Лукашенко заявлял о якобы размещении на территории Беларуси российского ядерного оружия и ракеты "Орешник".

Как известно, Россия и Беларусь проведут военные учения "Запад-2025", которые состоятся с 12 по 16 сентября 2025 года.

Украинские пограничники заявляли, что сотни российских военных прибыли в Беларусь на учения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоУкраинаБеларусьДень независимости Украины