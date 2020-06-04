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Лукашенко требует от нового правительства решить вопрос зависимости Беларуси от РФ

Новости » Политика     04.06.2020 - 15:28
Лукашенко требует от нового правительства решить вопрос зависимости Беларуси от РФ
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Беларуси не хочет зависеть от России даже на 50%

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил новому правительству решить вопрос зависимости от рынка Российской Федерации. Соответствующее поручение Лукашенко озвучил во время совещания по новому составу правительства Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Он отметил необходимость сохранения внутреннего рынка страны, а также развития экспорта и внешнего спроса.

"Нет экспорта - нет валюты. Причем проблему зависимости от рынка одной страны следует решить окончательно. Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55%. Мы должны диверсифицировать рынки", - заявил Лукашенко.

Напомним, 3 июня президент Беларуси Александр Лукашенко отправил в отставку правительство накануне президентских выборов.

На должность нового премьер-министра Беларуси был назначен Романа Головченко, который ранее занимал пост главы Государственного военно-промышленного комитета.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси выборы президента страны были назначены на 9 августа, несмотря на пандемию коронавируса.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияБеларусь
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