Лукашенко вимагає від нового уряду вирішити питання залежності Білорусі від РФ

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Президент Білорусі не хоче залежати від Росії навіть на 50%

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив новому уряду вирішити питання залежно від ринку Російської Федерації. Відповідне доручення Лукашенко озвучив під час наради з новим складом уряду Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба президента Білорусі.

Він відзначив необхідність збереження внутрішнього ринку країни, а також розвитку експорту та зовнішнього попиту.

"Немає експорту - немає валюти. Причому проблему залежності від ринку однієї країни слід вирішити остаточно. Ми не можемо навіть від братньої Росії залежати на 50-55%. Ми повинні диверсифікувати ринки", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, 3 червня президент Білорусі Олександр Лукашенко відправив у відставку уряд напередодні президентських виборів.

На посаду нового прем'єр-міністра Білорусі було призначено Романа Головченко, який раніше обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету.

Раніше РБК-Україна писало, що у Білорусі вибори президента країни були призначені на 9 серпня, незважаючи на пандемію коронавіруса.

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Автор: Игорь Литвиненко