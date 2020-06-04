Лукашенко перед президентскими выборами поменял правительство

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)

Главой правительства назначен человек из военно-промышленного комитета

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром республики Романа Головченко, который до настоящего времени занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета. Накануне прежний состав правительства был отправлен в отставку.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

На совещании по новому составу правительства Лукашенко заявил, что Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

Он пояснил, почему его выбор пал именно на Головченко. "Самое главное, - это надежный человек, которому можно доверить. Который понимает, от земли", - сообщил президент Беларуси.

Лукашенко заявил, что не имеет больших претензий к работе премьер-министра Сергея Румаса. Он рассказал, что обсуждал с Румасом его отставку. "Больших претензий у меня к нему нет, но человек хочет заниматься бизнесом. Он мне прямо сказал: я хочу заняться бизнесом, хочу заработать деньги, немалые деньги, я могу их заработать", - сообщил он.

Лукашенко также сменил членов правительства, отметив, что те, кто не будет включен в состав нового, без работы не останутся.

Как сообщало РБК-Украина, президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июня отправил в отставку весь состав правительства.

Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

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Автор: Александр Белоус