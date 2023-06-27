Лукашенко розпорядився привести армію в повну бойову готовність

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час церемонії вручення погонів вищому офіцерському складу у вівторок, 27 червня.

"Мною було віддано всі розпорядження щодо приведення армії на повну бойову готовність", - сказав він.

Крім того, він заявив, що нібито білоруська опозиція на тлі подій у Росії вже готова була реалізувати сценарій збройного заколоту, але "відбувся фальстарт".

"Тим більше що й втікачі (опозиціонери, - ред.) наші заметушилися. Щоправда, фальстарт стався. Прагнуть продемонструвати своїм кураторам наявність хоч якихось результатів. Встигли навіть опублікувати чергові заклики та плани. Мовляв, теж готові реалізувати черговий сценарій "збройного заколоту": треба ж звітувати", - розповів Лукашенко.

Ситуація у Білорусі

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко нібито вмовив ватажка найманців ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина припинити "похід на Москву" після того, як його конфлікт з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу досяг свого піка через нібито удар по табору "вагнерівців" у тилу.

Щодо ситуації у самій Білорусі, то буквально нещодавно держприкордонслужба України зафіксувала невелике збільшення кількості російських військових на території Білорусі. 21 червня в Білорусі стартувало так зване "мобілізаційне вчення". Воно проходить у Мінській області та триватиме 10 днів, до 30 червня. А 26 червня Білорусь продовжила заборону на польоти біля України ще на три місяці. Це говорить про те, що загроза ударів Україною з території Білорусі зберігається.