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Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность

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Беларусь, Вторник 27 июня 2023 11:07
Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу во вторник, 27 июня.

"Мной были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что якобы белорусская оппозиция на фоне событий в России уже готова была реализовать сценарий вооруженного мятежа, но "произошел фальстарт".

"Тем более что и беглые (оппозиционеры, - ред.) наши засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Успели даже опубликовать очередные призывы и планы. Мол, тоже готовы реализовать очередной сценарий "вооруженного мятежа": надо же отчитываться", - рассказал Лукашенко.

Ситуация в Беларуси

Глава белорусского режима Александр Лукашенко якобы уговорил главаря наемников ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина прекратить "поход на Москву" после того, как его конфликт с министром обороны РФ Сергеем Шойгу достиг своего пика из-за якобы удара по лагерю "вагнеровцев" в тылу.

Что касается ситуации в самой Беларуси, то буквально недавно госпогранслужба Украины зафиксировала небольшое увеличение количества российских военных на территории Беларуси. 21 июня в Беларуси стартовало так называемое "мобилизационное учение". Оно проходит в Минской области и продлится 10 дней, до 30 июня. А 26 июня Беларусь продлила запрет на полеты возле Украины еще на три месяца. Это говорит о том, что угроза ударов по Украине с территории Беларуси сохраняется.

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