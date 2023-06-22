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Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості російських військових в Білорусі

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Україна, Четвер 22 червня 2023 09:41
Держприкордонслужба зафіксувала збільшення кількості російських військових в Білорусі Фото: кількість російських військових у Білорусі збільшилася (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Держприкордонслужба України зафіксувала невелике збільшення кількості російських військових на території Білорусі. Але загрози вони не представляють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Російські військові продовжують знаходитися на території Білорусі. Але вони більш залучені до навчання, підготовки. На щастя їх кількість на цей момент невелика. Тобто ми не фіксуємо, що Росія має достатньо сил на території Білорусі для того, щоб здійснити повторне вторгнення з цього напрямку", - сказав він.

Демченко нагадав, що на початку цього року - наприкінці минулого Держприкордонслужба повідомляла, що кількість російських військових в Білорусі становила близько 10-11 тисяч.

"На цей момент ми фіксуємо цю кількість на рівні близько 1,5 тисячі військовослужбовців. Їхня кількість за останній час збільшилася несуттєво, десь на 500 осіб. Оскільки раніше ми говорили про кількість на рівні десь 1 тисячі", - додав він.

Загроза з території Білорусі

Білорусь активно підтримує і навіть допомагає Росії у війні проти України. Зокрема у перші дні вторгнення з білоруської території в Україну заходила російська техніка. Також Росія з території Білорусі на початку повномасштабної війни обстрілювала Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, українські військові продовжують зміцнювати кордон на півночі нашої країни. Захисники встановили понад 8 тисяч мін в областях, що межують із РФ та Білоруссю.

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