У Білорусі оголосили про початок "мобілізаційного навчання"

У Білорусі стартувало так зване "мобілізаційне вчення". Воно проходить у Мінській області і триватиме 10 днів, до 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

"У період з 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони заявили, що нібито "дані навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь".

Планується, що під час них вдасться оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій "виконувати завдання щодо призначення".

"Під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі в інтересах укомплектування військових комісаріатів", - додали у відомстві.

Ситуація на кордоні України з Білоруссю

Минулого року військове командування Білорусі влаштувало перевірку можливості початку мобілізації у кількох регіонах. За даними білоруських ЗМІ, у разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на "військові рейки" для потреб армії працюватимуть 1,5 млн осіб.

Крім того, буквально нещодавно РФ розмістила в межах кордонів України, у Брянській області, комплекс "Бал", що використовує протикорабельні ракети Х-35.