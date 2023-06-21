ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білорусі оголосили про початок "мобілізаційного навчання"

Новость на русском →
Білорусь, Середа 21 червня 2023 10:03
У Білорусі оголосили про початок "мобілізаційного навчання" Фото: у Білорусі стартувало так зване "мобілізаційне вчення" (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Білорусі стартувало так зване "мобілізаційне вчення". Воно проходить у Мінській області і триватиме 10 днів, до 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

"У період з 21 по 30 червня 2023 року з військовими комісаріатами Мінської області проводиться мобілізаційне навчання", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони заявили, що нібито "дані навчання проводяться щорічно згідно з планом підготовки Збройних Сил Республіки Білорусь".

Планується, що під час них вдасться оцінити ступінь готовності місцевих виконавчих органів, військових комісаріатів, держорганів та організацій "виконувати завдання щодо призначення".

"Під час навчання планується виконання заходів щодо розгортання об'єктів інфраструктури, залучення військовозобов'язаних та автомобільної техніки, у тому числі в інтересах укомплектування військових комісаріатів", - додали у відомстві.

Ситуація на кордоні України з Білоруссю

Минулого року військове командування Білорусі влаштувало перевірку можливості початку мобілізації у кількох регіонах. За даними білоруських ЗМІ, у разі оголошення в Білорусі військового стану та переходу країни на "військові рейки" для потреб армії працюватимуть 1,5 млн осіб.

Крім того, буквально нещодавно РФ розмістила в межах кордонів України, у Брянській області, комплекс "Бал", що використовує протикорабельні ракети Х-35.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Інвестиції для відновлення України. Про що говоритимуть на Лондонській конференції
Інвестиції для відновлення України. Про що говоритимуть на Лондонській конференції
DAILY
Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Кандидат на захист. Чому Україні не було місця в НАТО і що змінила війна з Росією