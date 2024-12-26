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Лукашенко розмріявся про десяток "Орєшніків" в Білорусі

Четвер 26 грудня 2024 17:40
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Лукашенко розмріявся про десяток "Орєшніків" в Білорусі Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заговорив про розміщення російського "Орєшніка". Наразі він хоче десять таких комплексів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву самого Лукашенка.

За словами самого Лукашенка, він розраховує розмістити на території Білорусії десяток комплексів "Орєшнік".

"Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", - сказав Лукашенко.

Під час цих заяв поруч з Лукашенком був російський диктатор Володимир Путін.

"Якщо у росіян буде бажання більше розмістити - розмістимо більше"," - сказав Лукашенко. На що Путін відповів: "Ну десять, то десять".

Сам же Лукашенко розповів, що вже навіть підібрав місце для розміщення комплексів "і в дубовому, і в березовому гаю".

Водночас, варто нагадати, що за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, Росія всього може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети.

Удар балістичною ракетою "Орєшнік" по Україні

Вранці 21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Тоді Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння. Пізніше в ISW пояснили, чого Росія хоче добитися новою атакою "Орєшніка" по Україні.

Видання Military Watch Magazine писало, що Росія нібито може виробляти до 300 ракет "Орєшнік" на рік.

Чи можливий обстріл на Новий рік і чи реальні загрози від "Орєшніка" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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