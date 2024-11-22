Удар комплексом "Кедр" по Дніпру. У ГУР розповіли, скільки таких ракет може мати Росія
Росія може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети. Цим озброєнням окупанти атакували Дніпро 21 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, якого цитує "Укрінформ".
"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде", - сказав він.
За словами Скібіцького, для того, щоб запустити ракету у серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань.
"Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", - пояснив представник української розвідки.
Удар новою ракетою по Дніпру
Нагадаємо, 21 листопада росіяни завдали ракетного удару і, як зазначають у Повітряних силах, вперше застосували міжконтинентальну балістичну ракету проти України.
ЗМІ повідомляли, що окупанти випустили по Дніпру ракету "Рубєж". Детальніше про цю ракету - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
Російський диктатор Путін заявив, що армія РФ здійснила випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орєшнік" по Дніпропетровській області. Припускається, що вказаний "Орєшнік" - це вищезгаданий "Рубєж".
ГУР Міноборони сьогодні уточнило, що Росія атакувала Дніпро з ракетного комплексу "Кєдр". Підльотний час з Астраханської області до Дніпра склав 15 хвилин.
Нова російська ракета мала шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії становила понад 11 Махів.
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