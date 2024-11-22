Удар комплексом "Кедр" по Дніпру. У ГУР розповіли, скільки таких ракет може мати Росія

Росія може мати до 10 одиниць нової балістичної ракети. Цим озброєнням окупанти атакували Дніпро 21 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, якого цитує "Укрінформ".

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то мінімум десять ракет буде", - сказав він.

За словами Скібіцького, для того, щоб запустити ракету у серійне виробництво, потрібно провести мінімум десять випробувань.

"Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", - пояснив представник української розвідки.