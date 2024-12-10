ЗМІ пишуть про здатність Росії щомісяця виробляти 25 "Орешников": що кажуть в ЦПД

Інформація, яку поширюють ЗМІ про те, що Російська Федерація (РФ) нібито здатна щомісяця виробляти до 25 ракет "Орешник" - не відповідає дійсності. Вкид був націлений на країни Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

25 "Орешников" на місяць

Як писало Military Watch Magazine із посиланням на "дані ГУР", Росія нібито може виробляти до 300 ракет "Орешник" на рік. Зазначається, що ракета здатна розміщувати як ядерні, так і звичайні боєголовки, а також вражати до шести цілей, що робить її "високо оціненим засобом боротьби з силами Західного блоку по всій Європі, а також глибоко в Тихому океані й в Арктиці".

Зокрема видання відзначало, що, можливо, посилення виробництва "Орешника" призведе до скорочення виробництва балістичних ракет міжконтинентальної дальності, зокрема РС-24 "Ярс".

Вкид заради страху на Заході

За словами Коваленка, інформація щодо здатності Росії виробляти 25 "Орешников" щомісяця - не відповідає дійсності.

"Видання, через яке поширена дана дезінформація на англомовний простір, є своєрідною прокладкою для легітимізації вигідної для Росії інформації й подальшого її розповсюдження", - пише він.

Голова ЦПД зауважив, що через санкційний тиск цикл виробництва високотехнологічних ракет у Росії суттєво сповільнився. Водночас завдяки інтенсивному використанню безпілотних літальних апаратів (БпЛА) ворогу вдається накопичувати Х-101 й "Калібри".

"Втім, виробництво більш технологічних ракет, таких як "Кинджал", йде на одиниці. А "Орешник" - це ще більш технологічний цикл, тому інформація про штампування цієї МБР є свідомим фейком. Мета вкиду - поширення страху в західних суспільствах", - відзначив він.

Удар "Орешником" по Україні

21 листопада російські терористи завдали ракетного удару по Дніпру. Тоді ж Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про перше застосування ворогом міжконтинентальної балістичної ракети.

Пізніше диктатор Володимир Путін заявив, що терористи здійснили випробувальний пуск ракетної системи середньої дальності "Орешник".

Як пояснили в ГУР, нову ракету випустили з ракетного комплексу "Кедр".