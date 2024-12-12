В ISW пояснили, чого Росія хоче добитися новою атакою "Орєшніка" по Україні

Російська Федерація може вдруге обстріляти Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином Кремль намагається відмовити Захід від подальшого надання Києву військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками Інституту, удари "Орєшніком" по Україні та риторика навколо використання Росією цієї ракети є частиною ширшої російської кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на примушення Заходу й України до стримування.

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов раніше підірвав цю тривалу інформаційну операцію Кремля. Він заявив, що запуск ракети «Ліщина» планувався задовго до рішення США дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії за допомогою американських ракет.

Російські офіційні особи, ймовірно, посилять схожі наративи про "Орєшнік", якщо російські війська знову використають цю ракету.