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В ISW пояснили, чого Росія хоче добитися новою атакою "Орєшніка" по Україні

Четвер 12 грудня 2024 03:21
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В ISW пояснили, чого Росія хоче добитися новою атакою "Орєшніка" по Україні Фото: РФ намагається заблокувати військову допомогу Заходу для України (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російська Федерація може вдруге обстріляти Україну балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином Кремль намагається відмовити Захід від подальшого надання Києву військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками Інституту, удари "Орєшніком" по Україні та риторика навколо використання Росією цієї ракети є частиною ширшої російської кампанії рефлексивного контролю, спрямованої на примушення Заходу й України до стримування.

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов раніше підірвав цю тривалу інформаційну операцію Кремля. Він заявив, що запуск ракети «Ліщина» планувався задовго до рішення США дозволити Україні вражати військові цілі на території Росії за допомогою американських ракет.

Російські офіційні особи, ймовірно, посилять схожі наративи про "Орєшнік", якщо російські війська знову використають цю ракету.

Удар балістичною ракетою "Орєшнік" по Україні

21 листопада російські терористи вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Елементи ракети вразили промислові цехи завод "Південмаш".

Диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.

Натомість екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун переконаний, що Росія під час удару використала болванку.

Днями у Пентагоні не виключили, що найближчим часом Росія знову атакує Україну "Орєшніком", але точна дата запуску невідома.

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