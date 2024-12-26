"Маємо бути напоготові". Чи можливий обстріл на Новий рік і чи реальні загрози від "Орєшніка"

Росія має ресурс для нових масованих атак по Україні із застосуванням ракет і дронів. Не виключено, що це може статися ближче до Нового року, або навіть в новорічну ніч.

Про імовірність ракетного обстрілу на Новий рік та загрозу застосування "Орєшніка" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чи можливий масований обстріл на Новий рік?

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, після того, як росіяни влаштували ракетний обстріл України на Різдво у них ще є запасів на дві масштабні атаки. Плюс до всього ворог продовжує накопичувати й в нього є допомога від КНДР.

"Я думаю, що вони готуються одну (масштабну атаку - ред.) здійснити ближче до Нового року. Або навіть в новорічну ніч. І друга буде через 7-10 днів після Нового року", - припускає Мусієнко.

Він нагадує, що агресор має не тільки військову, а й політичну мету напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Тому, за словами експерта, частота атак РФ по Україні буде дійсно висока.

Ворог буде застосовувати максимум. Потім росіяни можуть взяти паузу і вже поновити удари наприкінці січня - на початку лютого. Він також назвав характерні ознаки, які вказують на підготовку ворога до можливих масованих обстрілів.

"По-перше, розвідувальна інформація. Друге - це ознаки з авіацією. Тобто борти переміщуються за лінією в "Енгельс" або навпаки. Можна помітити по тому як прибувають борти, які підвозять ракети", - пояснив Мусієнко.

Своєю чергою військовий експерт Владислав Селезньов також не виключає можливість масштабної атаки ворога, оскільки РФ вже й раніше вдавалася до атак "Шахедами" і ракетами під час новорічних свят.

"Безумовно маємо бути напоготові...Але я не думаю, що варто прив'язуватися в контексті оцінки дій ворожої армії до якихось дат. Вони діють абсолютно раціонально. Мають розвідані цілі на території України - використовують наявні ресурси. Те, що в них ресурси є - це очевидно", - каже Селезньов в коментарі РБК-Україна.

Він нагадав, що станом на листопад поточного року російською армією було накопичено 1500 ракет.

Загроза нового удару "Орєшніком" реальна?

Час від часу по всій Україні оголошується повітряна тривога через загрозу удару "Орєшніком" - балістичної ракети, яке агресор уперше застосував проти України 21 листопада, поціливши по Дніпру.

Експерт Мусієнко зазначає, що розгортання такого комплексу є помітним. Тому за полігоном Капустин Яр в Астраханській області ведеться постійне спостереження. Зокрема його проводять українські партнери.

"Як тільки там відбувається певна активність, оголошується одразу повітряна тривога аби попередити про можливі виклики. Але останнім часом це були фактично демонстраційні дії з боку Росії. Тобто вони показували, що готуються до атаки, робили імітаційні пуски, але реальних пусків не було", - пояснює Мусієнко.

Крім того, за словами експерта, на сьогодні немає інформації, що на території Капустиного Яру сконцентрована значна кількість ракет "Орєшнік"

"Вони там якщо там і є, то фактично в одиничних екземплярах. Тому такі оголошення повітряної тривоги - це просто кроки на випередження, попередження у зв'язку з тим, що моніториться активність там і видається відповідний сигнал", - акцентує Мусієнко.

Натомість експерт Селезньов ділиться, що для нього ключовим маркером того, чи дійсно є реальна загроза удару "Орєшніком" є дії посольства США в Україні.

"Тільки воно оголосить, як минулого разу коли РФ "Орєшніком" била по Дніпру, про тимчасове закриття установи - от тоді є привід справді хвилюватися. А так відповідні тренування росіяни проводять. Це ж маркер психологічного впливу", - вважає Селезньов.

Він навів приклад, як раніше по Україні щоразу оголошувалася масштабна повітряна тривога коли злітав у повітря російський МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

"І відповідно життя в Україні завмирало, бо всі сиділи в укриттях. Втім, технічний ресурс літаків не безмежний. Відповідно ворог почав не так часто використовувати ці польоти, щоб вганяти в ступор нашу країну. Але вони знайшли інший варіант. Роблять певні рухи та приготування на території Капустиного Яру, які не потребують серйозних затрат", - каже Селезньов.

До того ж він нагадав, що Москва має попереджати Вашингтон у випадках, коли здійснює балістичні пуски ракет середньої дальності дії. І ось чому.

"(Це робиться для того - ред.), щоб не сталося "прикрої несподіванки", коли Вашингтон, сприймаючи такі ракетні пуски як безпосередню загрозу власній нацбезпеці може вгатити всім наявним ядерним потенціалом по території РФ. Тому існує певний алгоритм сповіщень між РФ та США щодо таких дій та приготування до них", - додав Селезньов.

Якими були атаки РФ на Новий рік у минулих роках

Українці вже третій рік поспіль будуть зустрічати Новий рік в умовах повномасштабної війни. І любов росіян до "сакральних дат" чітко простежилась за цей період.

Так, 31 грудня 2022 року в переддень Нового року, російські військові завдали масованого ракетного удару переважно по житловій та цивільній забудові України.