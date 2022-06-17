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Лукашенко рассказал, когда Беларусь может ударить по Киеву

Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Беларусь ударит по Киеву, если украинская армия атакует завод по переработки нефти в Мозыре.

Об этом заявил глава белорусского режима Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белта.

Лукашенко отметил, что Беларусь не собирается воевать в Украине.

При этом он сказал, что если украинская армия перейдет границу Беларуси или будет целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, страна мгновенно ответит.

Лукашенко также сказал, что будет проводиться подготовка белорусской армии.

"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - сказал он.

Напомним, Лукашенко заявил, что Беларусь не помогает России в войне против Украины.

Кроме того, власти Беларуси не исключают войну за Западную Украину.

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Александр ЛукашенкоБеларусь