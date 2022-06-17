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Лукашенко розповів, коли Білорусь може вдарити по Києву

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білорусь вдарить по Києву, якщо українська армія атакує завод з переробки нафти в Мозирі.

Про це заявив голова білоруського режиму Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Лукашенко зазначив, що Білорусь не збирається воювати в Україні.

При цьому він сказав, що якщо українська армія перейде кордон Білорусі або буде цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, країна миттєво відповість.

Лукашенко також сказав, що буде проводитися підготовка білоруської армії.

"Вони будуть розуміти: якщо вони вдарять по Мозирю, то ми вдаримо по Києву, не заходячи в Україну. Вони це повинні розуміти. Але для того, щоб вдарити, треба мати, чим вдарити. У нас це є", - сказав він.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що Білорусь не допомагає Росії у війні проти України.

Крім того, влада Білорусі не виключає війну за Західну Україну.

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