Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на границе Беларуси с ЕС

Президенты Беларуси и Российской Федерации Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили ситуацию в Беларуси. Особое внимание было уделено ситуации на белорусской границе с Европейским союзом.

Об этом сообщает БеЛТА.

Отмечается, что телефонный разговор между Лукашенко и Путиным состоялся сегодня днем, 24 августа.

"Президенты обсудили ситуацию внутри нашей страны и на внешнем контуре, особенно на западном направлении", - говорится в сообщении.

Также лидеры Беларуси и РФ обсудили вопросы борьбы с коронавирусом.

Напомним, сегодня Беларусь обвинила Литву в попытке нарушения воздушного пространства: якобы с территории Литвы в сторону госграницы Беларуси был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой.

В свою очередь правительство Литвы заявило, что белорусский вертолет нарушил границу и вторгся в воздушное пространство страны.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко привел войска в полную боевую готовность из-за "напряжения" на внешней границе.

Также сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал безосновательными заявления Лукашенко о якобы внешних угрозах.