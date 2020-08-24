Беларусь отрицает нарушение воздушного пространства Литвы

Фото: полковник Олег Орлов (t.me/modmilby)

Минобороны утверждает, что пилоты действовали лишь в воздушном пространстве Беларуси

Действия белорусских пилотов расцениваются как абсолютно соответствующие международному и национальному законодательствам. Пилоты действовали исключительно в воздушном пространстве Беларуси.

Такое заявление сделал командующий Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны полковник Олег Орлов, передает Министерство обороны Беларуси.

В оборонном ведомстве утверждают, что белорусские пилоты не нарушали государственную границу Литвы.

"Хотелось бы всех предупредить: мы выполняем нашу работу и будем ее выполнять впредь решительно, в соответствии с нашим законодательством", - подчеркнул Орлов.

Напомним, сегодня белорусские военные заявили о якобы попытке нарушения воздушного пространства страны со стороны Литвы.

С литовской территории выпустили зонд из восьми воздушных шаров с якобы антигосударственной символикой. Военные с помощью вертолетов прекратили полет шаров.

Со своей стороны Литва обвинила белорусских военных в нарушении воздушного пространства страны; в Вильнюсе заявили, что белорусский вертолет нарушил литовскую границу.