Лукашенко и Путин обсудили ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе

Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Лукашенко. Они обсудили ситуации в Беларуси и Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает БелТА.

Путин и Лукашенко, в частности, обсудили нормализации транспортного между РФ и Беларусью, а также проанализировали прошедшие совместные военные учения "Славянское братство-2020".

Кроме этого стороны обговорили ситуацию с распространением COVID-19, выразив обеспокоенность ростом заболеваемости.

Ранее Владимир Путин заявлял о "беспрецедентном" внешнем давлении на Беларусь. Также он назвал отношения Беларуси и РФ "подлинно союзническими".

Отметим, вчера в Европейском союзе согласовали введение санкций против представителей белорусской власти. Санкции вступят в силу со следующей недели. При этом в список не включили Александра Лукашенко.

Также РБК-Украина писало, что утром 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнул военный конфликт между Арменией и Азербайджаном. При этом Армения готова прибегнуть к военным механизмам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, в частности, входят Беларусь и Россия.