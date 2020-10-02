Лукашенко і Путін обговорили ситуацію в Білорусі і Нагірному Карабасі

Фото: Олександр Лукашенко і Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з Олександром Лукашенко. Вони обговорили ситуацію в Білорусі та Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє БелТА.

Путін і Лукашенко, зокрема, обговорили нормалізації транспортного між РФ і Білоруссю, а також проаналізували пройшли спільні військові навчання "Слов'янське братерство-2020".

Крім цього, сторони обговорили ситуацію з поширенням COVID-19, висловивши стурбованість зростанням захворюваності.

Раніше Володимир Путін заявляв про "безпрецедентний" зовнішній тиск на Білорусь. Також він назвав відносини Білорусі і РФ "справді союзницькими".

Зазначимо, вчора в Європейському союзі погодили введення санкцій проти представників білоруської влади. Санкції набудуть чинності з наступного тижня. При цьому в список не включили Олександра Лукашенка.

Також РБК-Україна писало, що вранці 27 вересня в Нагірному Карабасі спалахнув військовий конфлікт між Вірменією і Азербайджаном. При цьому Вірменія готова вдатися до військових механізмів Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), куди, зокрема, входять Білорусь і Росія.