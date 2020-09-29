Путин заявил о "беспрецедентном" внешнем давлении на Беларусь

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин снова заявил о внешнем давлении на Беларусь, в которой уже около месяця длятся протесты. Он назвал это вмешательство "беспрецедентным".

Об этом сообщает ТАСС.

Также он назвал отношения с Беларусией братскими, добрососедскими и подлинно союзническими. По его словам, они не подвержены конъюнктуре.

Он считает, что межрегиональные связи являются "одним из важнейших компонентов братских, добрососедских, подлинно союзнических отношений России и Беларуси, построенных на принципах равноправия и учета интересов друг друга".

Напомним, в Минске прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Во время выступления Лукашенко заявил, что в Беларуси не состоялась "цветная революция".

На протяжении дня многие мировые страны не признали якобы инаугурацию Лукашенко. Также не признала легитимность Лукашенко и Украина.

Позже с официальной позицией выступил Европейский союз, который заявил, что не признает Лукашенко в качестве легитимного президента и призвал Беларусь провести новые демократические выборы. При этом в ЕС отметили, что сейчас пересматривают свои отношения с Беларусью.