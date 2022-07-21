Лукашенко продолжает военные учения: готова ли сейчас его армия к наступлению

Беларусь продолжила военные учения вблизи границ с Украиной. Они продлятся минимум до 31 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
При этом отмечается, что проведение учений на белорусских полигонах. 24 июля станет выходным днем для всех полигонов, а для некоторых полигонов и 23 июля.
По данным мониторинговой группы, в целом продолжение учений на белорусских полигонах выглядит так:
Указано, что белорусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему, не готова к масштабным наступательным операциям из-за отсутствия реального боевого опыта.
Вместе с тем мониторинговая группа напоминает, что очередное продолжение учений на неделю длится с 29 апреля, а общее количество продолжений составило 13 недель.
Напомним, в апреле этого года лидер белорусского режима Александр Лукашенко поручил создать командование войск на границе с Украиной якобы из-за угрозы со стороны нашей страны.
Сам же Лукашенко неоднократно выкрикивал угрожающие заявления в сторону Украины, в частности, допуская войну за западную часть нашего государства, чтобы якобы ее "не оттяпали".
Кроме того, он также говорил, что в союзе Беларуси и России создана единая группировка Вооруженных сил. Поэтому участие белорусской армии в войне против Украины было определено давно.
При этом в Офисе президента Украины заявили, что готовы к возможному нападению Беларуси и предупредят о нем заранее.
В свою очередь ВСУ срочно обратились к войскам Беларуси и предупредили, что "только один их шаг сделает нас врагами".
Между тем, по оценке украинской разведки, на сегодня нет прямой угрозы наступления белорусской армии, но Минск может готовить диверсантов.
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