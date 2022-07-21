Лукашенко продовжує військові навчання: чи готова зараз його армія до наступу

При цьому зазначається, що проведення навчань на білоруських полігонах. 24 липня стане вихідним днем ​​для всіх полігонів, а для деяких полігонів і 23 липня.

За даними моніторингової групи, загалом продовження навчань на білоруських полігонах виглядає так:

Борисовський (227-й) до 31.07;

Стрільбище №1 під Мінськом (Уруччя) до 31.07;

Гозький (під Гродно) до 29.07;

Брестський до 31.07;

Ріпище (Осиповичі) до 29.07;

Мар'їна Гірка до 31.07;

Лосвідо (під Вітебськом) до 31.07;

Неман (під Березівкою) до 30.07;

Обуз-Лісовий (під Барановичами) 29.07;

Чепелево (під Слонімом) до 29.07;

Доманово (під Івацевичами) до 30.07;

Стрільбище під Старими Дорогами до 29.07;

Заслонове (під Лепелем) до 31.07.

Вказано, що білоруська армія стала більш підготовленою для оборонних операцій, але вона, як і раніше, не готова до масштабних наступальних операцій через відсутність реального бойового досвіду.

Разом з тим моніторингова група нагадує, що чергове продовження навчань на тиждень триває із 29 квітня, а загальна кількість продовжень становила 13 тижнів.

Що відбувається в Білорусі та чи є загроза для України

Нагадаємо, у квітні цього року лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко доручив створити командування військ на кордоні з Україною, нібито через загрозу з боку нашої країни.

Сам же Лукашенко неодноразово викрикував погрозливі заяви у бік України, зокрема, допускаючи війну за захід нашої держави, щоб буцімто його "не відтяпали".

Крім того, він також говорив, що в союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання Збройних сил. Тому участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.

При цьому в Офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.

Своєю чергою ЗСУ терміново звернулися до військ Білорусі та попередили, що "лише один їх крок зробить нас ворогами".

Тим часом, за оцінкою української розвідки, на сьогодні немає прямої загрози наступу білоруської армії, але Мінськ може готувати диверсантів.

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