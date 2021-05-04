Лукашенко пригрозил ЕС проблемами в ответ на санкции

По его словам, Евросоюз якобы пытается запугать Беларусь санкциями.

"Я не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить. Время покажет. Но вас попрошу, как это было перед американским этим выпендрежем в экономике, дайте мне информацию о наиболее крупных европейских проектах у нас и предприятиях, которые созданы на территории Беларуси: посмотрим на их работу", - отметил Лукашенко.

Кроме того, он поручил посмотреть на деятельность в Беларуси западных гуманитарных программ.

"Эти некоммерческие организации, иностранные агенты, разного рода бандиты, которые устраивают здесь обдираловку и прочее… Мы договаривались о перерегистрации и этих организаций, и средств массовой информации. А то они нас держат на коротком поводке и начинают постоянно, когда это им захочется, дергать", - добавил Лукашенко.