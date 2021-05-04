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Лукашенко пригрозив ЄС проблемами у відповідь на санкції

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Європейському союзу проблемами у відповідь на санкції. Також він доручив перевірити діяльність західних гуманітарних організацій.

Про це він заявив на зустрічі з прем'єром Білорусі Романом Головченком, передає БЕЛТА.

За його словами, Євросоюз нібито намагається залякати Білорусь санкціями.

"Я не буду тут поширюватися, висловлювати якісь думки, просто скажу, щоб ви розуміли: якщо європейці хочуть проблем у себе у зв'язку з цими санкціями, вони їх отримають. Більше нічого не буду говорити. Час покаже. Але вас попрошу, як це було перед американським цим випендрежем в економіці, дайте мені інформацію про найбільш великі європейські проекти у нас і підприємства, які створені на території Білорусі: подивимося на їх роботу", - зазначив Лукашенко.

Крім того, він доручив подивитися на діяльність в Білорусі західних гуманітарних програм.

"Ці некомерційні організації, іноземні агенти, різного роду бандити, які влаштовують тут обдиралку та інше... Ми домовлялися про перереєстрацію і цих організацій, і засобів масової інформації. А то вони нас тримають на короткому повідку і починають постійно, коли це їм захочеться, смикати", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у разі нападу на Білорусь із Заходу російська армія розгорнеться в тилу і підтримає білоруську.

Також він розповів, як нібито готувався державний переворот у Білорусі. За його словами, було кілька сценаріїв.

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