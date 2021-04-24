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Лукашенко заявил, что в случае "нападения из Запада" на Беларусь, в тылу развернется Россия

Новина українською → Суббота 24 апреля 2021 15:33
Лукашенко заявил, что в случае "нападения из Запада" на Беларусь, в тылу развернется Россия Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зоной ответсвенности беларусской армии является Запад. И в случае "нападения", в тылу развернется Россия.

Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко утверждает, что в ходе переговором с президентом РФ не обсуждалась возможность создания в Беларуси российской военной базы.

"Зачем в Беларуси создавать базу, если она в Смоленске - в трех минутах полета до того же Бобруйска. Зачем тратить огромные деньги?" - сказал он.

Президент Беларуси также добави, что Россия всегда окажет военную поддержку.

"Наша зона ответственности - белорусской армии - запад. Если только против нас агрессия, у нас достаточно сил для того, чтобы сдержать ее на первых порах, пока развернется в тылу Россия. Там есть две-три армии, которые на этом направлении должны поддержать белорусскую армию. Вот наша стратегия. При чем тут эти базы?", - говорит Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко планирует подписать декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности.

РБК-Украина писало, что в ходе встречи Путина и Лукашенко вопрос слияния России и Беларуси не обсуждался.

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