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Лукашенко прибув з візитом до Ірану

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув з офіційним візитом до Ірану. У нього заплановано переговори із президентом Ірану Ібрагімом Райсі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "БелТа".

Відомо, що це третій візи Лукашенко до Тегерану, попередній був 17 років тому. У ході візиту Лукашенко та Райсі обговорять розвиток двосторонніх відносин країн з акцентом на торговельно-економічну співпрацю.

Окрім цього за підсумками переговорів має бути "підписано низку міжнародних документів щодо розвитку відносин у сферах взаємного інтересу".

Нагадаємо, що нещодавно Лукашенко їздив до Китаю, щоб налагодити "дружні стосунки". У Держдепі США зазначили, що таким чином Пекін намагається посилити свою взаємодію з Росією.

Тим часом у Пентагоні заявили, що РФ пішла на безпрецедентну військову співпрацю з Іраном.

Крім того, за даними CNN, Росія відправляє до Ірану захоплені в Україні Javelin для створення аналогів.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьІран