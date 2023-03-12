Лукашенко прибыл с визитом в Иран

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Иран. У него запланированы переговоры с президентом Ирана Ибрагимом Райси.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "БелТ".

Кроме этого, по итогам переговоров должен быть "подписан ряд международных документов по развитию отношений в сферах взаимного интереса".

Известно, что это третья виза Лукашенко в Тегеран, предыдущий был 17 лет назад. В ходе визита Лукашенко и Райси обсудят развитие двусторонних отношений стран с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Напомним, что недавно Лукашенко ездил в Китай, чтобы наладить "дружеские отношения". В Госдепе США отметили, что таким образом Пекин пытается усилить свое взаимодействие с Россией.

Тем временем в Пентагоне заявили, что РФ пошла на беспрецедентное военное сотрудничество с Ираном.

Кроме того, по данным CNN, Россия отправляет в Иран захваченные в Украине Javelin для создания аналогов.

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