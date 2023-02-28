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Лукашенко прибув до Китаю, щоб налагодити "дружні відносини"

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Наталія Кава

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко прибув до Китаю у вівторок, 28 лютого. У нього заплановано зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на білоруське агентство Белта.

Літак Лукашенко здійснив посадку у Пекіні. Візит диктатора до Китаю триватиме до 2 березня. У нього заплановано низку зустрічей з китайськими посадовцями та керівництвом провідних китайських корпорацій.

Окрім цього Лукашенко і Сі мають провести переговори у вузькому і розширеному складах. Попередньо, після їх закінчення буде підписано "великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що плани Китаю прийняти візит білоруського диктатора Олександра Лушенка є ще одним підтвердженням того, як Пекін намагається посилити свою взаємодію з РФ.

До слова, 24 лютого МЗС КНР опублікувало документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи".

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Китаю доведеться заплатити "реальну ціну", якщо він продовжить підтримувати Росію.

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