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Лукашенко прибыл в Китай, чтобы наладить "дружеские отношения"

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Наталья Кава

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай во вторник, 28 февраля. У него запланирована встреча с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство Белта.

Самолет Лукашенко совершил посадку в Пекине. Визит диктатора в Китай продлится до 2 марта. У него запланирован ряд встреч с китайскими чиновниками и руководством ведущих китайских корпораций.

Кроме этого, Лукашенко и Си должны провести переговоры в узком и расширенном составах. Предварительно после их окончания будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах".

Ранее РБК-Украина сообщало, что планы Китая принять визит белорусского диктатора Александра Лушенко - еще одно подтверждение того, как Пекин пытается усилить свое взаимодействие с РФ.

К слову, 24 февраля МИД КНР опубликовал документ под названием "Позиция Китая относительно политического урегулирования украинского кризиса".

Подробнее о "мирном плане" Китая, как на него реагируют в Украине и на Западе - в материале РБК-Украина.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китаю придется заплатить "реальную цену", если он продолжит поддерживать Россию.

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