Лукашенко превратился в международную угрозу, - Bloomberg

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича нуждается в международной реакции. Режим непризнанного Украиной президента Беларуси Александра Лукашенко превратился из национальной, в международную угрозу.

Издание сообщает, что задержание Протасевича после принудительной посадки самолета является преступным актом и может создать прецедент для других авторитарных государств, в том числе и для Китая.

"Лукашенко превратился из опасности для своего народа в международную угрозу. Это подрывает все оставшиеся аргументы в пользу того, что умеренность дипломатии Запада с Минском может побудить Лукашенко быть более конструктивным", - приводит издание слова , Найджела Гулд-Дэвиса из Международного института стратегических исследований, бывшего посла Великобритании в Беларуси.

При этом Bloomberg отмечает, что пока неясно, какую роль в этом инциденте сыграла Россия.