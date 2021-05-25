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Лукашенко превратился в международную угрозу, - Bloomberg

Автор: Игорь Литвиненко

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича нуждается в международной реакции. Режим непризнанного Украиной президента Беларуси Александра Лукашенко превратился из национальной, в международную угрозу.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Издание сообщает, что задержание Протасевича после принудительной посадки самолета является преступным актом и может создать прецедент для других авторитарных государств, в том числе и для Китая.

"Лукашенко превратился из опасности для своего народа в международную угрозу. Это подрывает все оставшиеся аргументы в пользу того, что умеренность дипломатии Запада с Минском может побудить Лукашенко быть более конструктивным", - приводит издание слова , Найджела Гулд-Дэвиса из Международного института стратегических исследований, бывшего посла Великобритании в Беларуси.

При этом Bloomberg отмечает, что пока неясно, какую роль в этом инциденте сыграла Россия.

Напомним, в воскресенье в Минске принудительно посадили самолет компании Ryanair, после чего задержали оппозиционера Романа Протасевича. Посадку самолета потребовали из-за якобы взрывного устройства на борту. При этом самолет сопровождали боевые истребители.

Сегодня Кабмин Украины принял решение о прекращении авиасообщения с Беларусью с 26 мая. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, это было сделано с целью защиты украинских граждан.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал введение санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича.

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