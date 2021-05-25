Лукашенко перетворився на міжнародну загрозу, - Bloomberg

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича потребує міжнародної реакції. Режим невизнаного Україною президента Білорусі Олександра Лукашенка перетворився з національної, на міжнародну загрозу.

Видання повідомляє, що затримання Протасевича після примусової посадки літака є злочинним актом і може створити прецедент для інших авторитарних держав, у тому числі і для Китаю.

"Лукашенко перетворився з небезпеки для свого народу на міжнародну загрозу. Це підриває всі аргументи на користь того, що помірність дипломатії Заходу з Мінськом може спонукати Лукашенка бути більш конструктивним", - наводить видання слова , Найджела Гулд-Девіса з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, колишнього посла Великобританії в Білорусі.

При цьому Bloomberg зазначає, що поки неясно, яку роль в цьому інциденті зіграла Росія.