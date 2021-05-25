Лукашенко перетворився на міжнародну загрозу, - Bloomberg

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича потребує міжнародної реакції. Режим невизнаного Україною президента Білорусі Олександра Лукашенка перетворився з національної, на міжнародну загрозу.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Видання повідомляє, що затримання Протасевича після примусової посадки літака є злочинним актом і може створити прецедент для інших авторитарних держав, у тому числі і для Китаю.
"Лукашенко перетворився з небезпеки для свого народу на міжнародну загрозу. Це підриває всі аргументи на користь того, що помірність дипломатії Заходу з Мінськом може спонукати Лукашенка бути більш конструктивним", - наводить видання слова , Найджела Гулд-Девіса з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, колишнього посла Великобританії в Білорусі.
При цьому Bloomberg зазначає, що поки неясно, яку роль в цьому інциденті зіграла Росія.
Нагадаємо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. При цьому літак супроводжували бойові винищувачі.
Сьогодні Кабмін України прийняв рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю з 26 травня. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, це було зроблено з метою захисту українських громадян.
Також повідомлялося, що президент США Джо Байден підтримав введення санкцій проти Білорусі через затримання Протасевича.